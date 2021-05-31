Государственное управление делами (ГУД) Украины закупило вазы с янтарем по 7 тыс. гривен (18,7 тыс. рублей) и подсвечники по 5,2 тыс. гривен (14 тыс. рублей) за штуку для официальных мероприятий с участием президента. Об этом на днях сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные портала публичных закупок

В конце апреля ГУД приобрел три вазы с янтарем общей стоимостью в 21 тыс. гривен (56 тыс. рублей), правда, со скидкой в 13% от изначальной стоимости. Вазы были куплены у Галины Симхи — супруги судьи Высшего административного суда Николая Заики.

Зеленский объявил большую охоту на олигархов. Но пострадают не все © president.gov.ua

Еще два таких же подсвечника, но в красном цвете, ведомство заказало у компании позже и уже по полной цене, заплатив 11,2 тыс. гривен (29,9 тыс. рублей).