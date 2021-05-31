В конце апреля ГУД приобрел три вазы с янтарем общей стоимостью в 21 тыс. гривен (56 тыс. рублей), правда, со скидкой в 13% от изначальной стоимости. Вазы были куплены у Галины Симхи — супруги судьи Высшего административного суда Николая Заики.
Также были закуплены серый и коричневый подсвечники «Птичка» из гнутого стекла общей стоимостью 9,6 тыс. гривен (25,6 тыс. рублей) у ООО «Гуня проджект». Они обошлись ГУД дешевле, чем указано на сайте фирмы, — в 4,8 тыс. гривен (12,8 тыс. рублей) за штуку вместо 5,2 тыс. гривен (14 тыс. рублей).
Еще два таких же подсвечника, но в красном цвете, ведомство заказало у компании позже и уже по полной цене, заплатив 11,2 тыс. гривен (29,9 тыс. рублей).