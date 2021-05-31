Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы больше всего голосов избирателей, если бы выборы главы государства состоялись во второй половине мая 2021 года. Об этом 31 мая свидетельствуют данные исследования, которое подготовили Украинский институт будущего вместе с «Нью имидж маркетинг групп»

Отмечается, что только два потенциальных кандидата в президенты за последний месяц усилили свою поддержку. Зеленский добавил 5%. За него были бы готовы отдать свои голоса 33% из тех, кто определился и планирует голосовать. И Тимошенко с 12% голосов, которую ранее поддерживали 11% потенциальных избирателей.

Зеленский занялся созданием «людей будущего»: соберут в одном месте © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Петр Порошенко и сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Однако два последних политика ослабили поддержку с 17% и 13% соответственно.

Рост рейтинга Зеленского и ослабление у Порошенко и Бойко исследователи связывают с делом против одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвинили в государственной измене.

Исследование проводилось с 15 по 24 мая 2021 года по всей Украине методом интервью, было опрошено 2,4 тыс. респондентов.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, в середине апреля за Зеленского проголосовали бы 31,4% среди тех, кто собирается на избирательные участки и определился с выбором.

Одиннадцатого мая СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Верховной Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015-м якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Свидетелем по этому делу проходит экс-президент Петр Порошенко.