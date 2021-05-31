Отмечается, что только два потенциальных кандидата в президенты за последний месяц усилили свою поддержку. Зеленский добавил 5%. За него были бы готовы отдать свои голоса 33% из тех, кто определился и планирует голосовать. И Тимошенко с 12% голосов, которую ранее поддерживали 11% потенциальных избирателей.
Фактически второе место теперь разделили Тимошенко, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко и сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Однако два последних политика ослабили поддержку с 17% и 13% соответственно.
Рост рейтинга Зеленского и ослабление у Порошенко и Бойко исследователи связывают с делом против одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвинили в государственной измене.
Исследование проводилось с 15 по 24 мая 2021 года по всей Украине методом интервью, было опрошено 2,4 тыс. респондентов.
Согласно опросу Киевского международного института социологии, в середине апреля за Зеленского проголосовали бы 31,4% среди тех, кто собирается на избирательные участки и определился с выбором.
Одиннадцатого мая СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Верховной Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015-м якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Свидетелем по этому делу проходит экс-президент Петр Порошенко.