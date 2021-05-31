Мужчина в состоянии наркотического воздействия ранил полицейских из огнестрельного оружия, сделав несколько выстрелов из окна многоэтажного дома в Кременчуге. Об этом 31 мая сообщает Нацполиция на своем сайте

Пьяный харьковчанин открыл стрельбу с балкона и нарвался на «мамаш» © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«На месте происшествия оперативники установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, проживавший совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчина был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение», — говорится в сообщении.

По результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

При поддержке отряда полиции особого назначения правоохранители провели неотложный обыск в доме. Обнаружен и изъят наполовину разобранный пневматический пистолет, а во дворе дома — газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

Следователи объявили фигуранту о подозрении в угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.