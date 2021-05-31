«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни»,- сказал Рябков журналистам.
Также он отметил, что повестки дня России и США перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена различаются, однако Россия готова реагировать на любые вопросы Вашингтона.
Первый российско-американский саммит за время президентства Байдена состоится 16 июня. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.
Аналогичное заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам недавней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Блинкен сказал, что целью Байдена были «предсказуемые, стабильные отношения с Россией».