Сигналы, которые РФ озвучит Соединенным Штатам в ближайшие несколько дней, будут «некомфортны» для Вашингтона, сказал замглавы МИД Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости 31 мая

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни»,- сказал Рябков журналистам.

Встреча Путина и Байдена в Женеве: чего ждать Украине и миру © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимира Путина и Джо Байдена различаются, однако Россия готова реагировать на любые вопросы Вашингтона.

Первый российско-американский саммит за время президентства Байдена состоится 16 июня. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.

Аналогичное заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам недавней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Блинкен сказал, что целью Байдена были «предсказуемые, стабильные отношения с Россией».