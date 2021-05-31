Советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко стала экс-депутат Рады от Блока Петра Порошенко (БПП) Светлана Залищук, которая главной своей задачей считает остановку «Северного потока - 2». Об этом 31 мая сообщает пресс-центр «Нафтогаз»

Отмечается, что Залищук будет координировать взаимодействие группы Нафтогаз с международными партнерами, в частности должностными лицами стран G7, а также выполнять представительствую функцию высокого уровня. Одним из приоритетов ее работы станет противодействие «Северному потоку-2».

«За предыдущие несколько лет команда Нафтогаза добилась почти невозможного — значительно отсрочила достройку Северного потока-2. Однако до победы еще далеко… Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки Северного потока-2. Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти, четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами… Такими на данный момент я вижу приоритеты в своей работе», — прокомментировала Залищук свое назначение.

Зеленский наступает на румынские грабли Порошенко © пресс-служба президента Украины Юрий Витренко — выдвиженец нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.

Последний в ходе выигранных им выборов главы государства обещал посадить Порошенко, но масса открытых против пятого президента страны уголовных дел обернулись «пшиком» — ни одно не дошло до суда, расследование выглядит формальным, а сам Порошенко демонстративно игнорирует вызовы на допрос.

БПП в Верховной Раде, несмотря на заявленную оппозиционность, неоднократно поддерживало непопулярные решения Зеленского — такие как ввод рынка земли.

Политика Зеленского, обещавшего после прихода к власти закончить войну в Донбассе и примирить сограждан, очень быстро превратилась в копию политики Порошенко, разжигавшего противостояние весь свой президентский срок.

Ввод людей Порошенко в руководство «Нафтогаза» выглядит как еще большее «сращивание» двух столь кардинально различавшихся поначалу персонажей и не внушает оптимизма в дальнейшей судьбе Украины.