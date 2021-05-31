Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что поддерживают вступление страны в НАТО менее половины жителей страны. Об этом он заявил на днях во время круглого стола в Киеве, трансляцию вел канал Укринформа в YouTube

Накипело. Украина высказала претензии НАТО и Байдену © пресс-служба президента Украины

«Когда мы всем говорим, что у нас бешеная поддержка НАТО — они люди европейские, они начинают сразу в компьютерах лазить. Смотрят, 48% поддержки», — сказал Климкин.

Кроме того, добавил экс-министр, на Украине, согласно соцопросам, около 13% населения страны являются сторонниками России и «фанатами» Владимира Путина.

По мнению Климкина, именно поэтому, а также из-за нехватки политической воли руководства страны, США и Евросоюз не стремятся принять Украину в НАТО.

Саммит глав государств и правительств стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает принятия решения о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на июньском саммите, из-за того что некоторые члены альянса «не хотят провоцировать Россию».