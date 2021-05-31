По его словам, в НАТО могут не спешить предоставлять Украине План действий по членству в организации из-за недостаточной поддержки этого решения в стране.
«Когда мы всем говорим, что у нас бешеная поддержка НАТО — они люди европейские, они начинают сразу в компьютерах лазить. Смотрят, 48% поддержки», — сказал Климкин.
Кроме того, добавил экс-министр, на Украине, согласно соцопросам, около 13% населения страны являются сторонниками России и «фанатами» Владимира Путина.
По мнению Климкина, именно поэтому, а также из-за нехватки политической воли руководства страны, США и Евросоюз не стремятся принять Украину в НАТО.
Саммит глав государств и правительств стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает принятия решения о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на июньском саммите, из-за того что некоторые члены альянса «не хотят провоцировать Россию».