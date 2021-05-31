Темпы заражаемости коронавирусом на Украине пошли на спад из-за потепления. Об этом 31 мая в интервью изданию «Гордон» заявил украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский

Комаровский предупредил о смертельной опасности анальгина © Евгений Комаровский/инстаграм

«Коронавирус сейчас никуда не отступает, он просто ждет удобной ситуации. Он придет, как только мы закроем окна. Это будет в октябре», — спрогнозировал доктор.

Он отметил, что ученым удалось изучить эпидемиологию вируса. Согласно данным, вирус передается с потоками воздуха и переносится на сотни метров. Вирус, попадая в вентиляционные системы, может переноситься из одной комнаты в другую. Поэтому главной в профилактике оказалась активная вентиляция помещений.

Комаровский выразил уверенность, что никакой пользы от использования защитных перчаток и масок нет. Также он отметил, что для стабилизации ситуации с распространением коронавируса нужно вакцинировать минимум 70% населения.

За сутки на Украине выявили 1022 заболевших коронавирусом. Такие низкие показатели последний раз были в августе 2020 года. Больше всего за сутки заразились в Днепропетровской (134 новых случая коронавируса) и Николаевской (107) областях.