По словам чиновника, пока речи об отключении России от системы не идет, «но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуции, к этом обязательно надо».
«Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — сказал Биричевский.
Дипломат также заявил об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль» против Москвы — угрозы отключения России часто звучат со стороны США и других стран.
Ранее самая многочисленная фракция ЕНП выступила за расширение санкций против России, в числе которых исключение России из SWIFT.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.