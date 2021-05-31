В России началась работа по созданию альтернативной SWIFT системы. Об этом в интервью РИА Новости, опубликованном 31 мая, рассказал глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский

По словам чиновника, пока речи об отключении России от системы не идет, «но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуции, к этом обязательно надо».

«Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — сказал Биричевский.

«Сотрясание воздуха»: в Совфеде оценили призывы отключить Россию от SWIFT © Facebook, SWIFT Careers

Ранее самая многочисленная фракция ЕНП выступила за расширение санкций против России, в числе которых исключение России из SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.