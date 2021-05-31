«После спорных выборов прошлым летом мы проводим кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против вмешательства правительства. В последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, явно полученных под принуждением», — говорится в сообщении EBU.
Далее в публикации указано, что у совета «нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в EBU».
Эта мера грозит стране невозможностью принимать участие в международных конкурсах, в частности в «Евровидении». По закону у БТРК есть две недели на ответ.
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Ранее в Европейском вещательном союзе говорили о том, что членство Белоруссии в этой организации может быть приостановлено из-за политического подтекста в песнях группы «Галасы ЗМеста». По этой причине коллектив отстранили от участия в «Евровидении-2021».
Под интервью «под принуждением», о котором идет речь в последнем сообщении EBU, имеется в виду видео с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
Он был задержан при проверке документов в минском аэропорту 23 мая, когда самолет, летевший из Афин в Вильнюс экстренно сел из-за сообщения о минировании.