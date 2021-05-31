Европейский вещательный союз (EBU) приостанавливает членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в своей организации. Такая информация на днях появилась на сайте организации. В публикации говорится, что решение принято после трансляции интервью с Романом Протасевичем, которое «явно были записаны под принуждением»

«После спорных выборов прошлым летом мы проводим кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против вмешательства правительства. В последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, явно полученных под принуждением», — говорится в сообщении EBU.

Форточка закрывается. Чем Украине грозят белорусские санкции © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эта мера грозит стране невозможностью принимать участие в международных конкурсах, в частности в «Евровидении». По закону у БТРК есть две недели на ответ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ЧТО ПОЛОЖЕНО ЮПИТЕРУ, НЕ ПОЛОЖЕНО БЫКУ»: ГЛАВА МИД БЕЛОРУССИИ О САНКЦИЯХ К «БЕЛАВИА».

Ранее в Европейском вещательном союзе говорили о том, что членство Белоруссии в этой организации может быть приостановлено из-за политического подтекста в песнях группы «Галасы ЗМеста». По этой причине коллектив отстранили от участия в «Евровидении-2021».

Под интервью «под принуждением», о котором идет речь в последнем сообщении EBU, имеется в виду видео с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

Он был задержан при проверке документов в минском аэропорту 23 мая, когда самолет, летевший из Афин в Вильнюс экстренно сел из-за сообщения о минировании.