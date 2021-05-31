Посол отметил, что присоединение Украины к ЕС стало бы важным сигналом для российского народа. На уточняющий вопрос журналиста, должна ли и РФ стать членом Евросоюза, Мельник ответил: «Почему нет?»
«Несмотря на правящий режим [президента Владимира] Путина, в России есть много светлых голов, которые знают, что тесные связи с Европой выгодны всем. Я хорошо представляю Российскую Федерацию как члена ЕС в далеком будущем», — сказал дипломат.
Кроме того, по его мнению, «все может произойти очень быстро». Он подчеркнул, что для нового мира нужна новая архитектура безопасности в Европе, а это решение может принять «только русский народ».
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
В марте Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести российских граждан. В ответ на это МИД РФ запретил въезд на территорию России восьми гражданам ЕС. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.