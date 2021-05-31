Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что «хорошо представляет» Россию частью Европейского союза. Он сказал об этом на днях в интервью изданию Berliner Zeitung

«Большой сосед»: глава Еврокомиссии признала важность России для ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Несмотря на правящий режим [президента Владимира] Путина, в России есть много светлых голов, которые знают, что тесные связи с Европой выгодны всем. Я хорошо представляю Российскую Федерацию как члена ЕС в далеком будущем», — сказал дипломат.

Кроме того, по его мнению, «все может произойти очень быстро». Он подчеркнул, что для нового мира нужна новая архитектура безопасности в Европе, а это решение может принять «только русский народ».

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В марте Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести российских граждан. В ответ на это МИД РФ запретил въезд на территорию России восьми гражданам ЕС. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.