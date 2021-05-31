Антироссийские билборды, размещенные депутатом украинского парламента в Киеве, – это демонстрация дремучей необразованности, считает депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик. Об этом 31 мая сообщило агентство РИА Новости

«Когда в Москве жабы квакали»: депутат Рады похвастался антироссийскими билбордами в Киеве © Facebook, Олексій Гончаренко Алексей Гончаренко признался, что ко Дню города разместил в Киеве серию антироссийских билбордов.

«Киев был уже известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали», — гласит один из них.

«Это все от дремучей необразованности. Да, Киев стал праматерью русских городов, но благодарные русские потомки грудью не раз вставали на его защиту, чтобы на месте Крещатика жабы не квакали от безлюдья и заброшенности. А политики вроде этого депутата Рады всех завоевателей поклонами встречали, и ни один из них не взял оружие в руки для защиты родного города», — отметил Белик.

Это не первая подобная акция на Украине. Так, возле здания посольства РФ в Киеве не раз вывешивали антироссийские билборды. Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста в связи с новым инцидентом.