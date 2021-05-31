Лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в стране президентского университета. Форум «Украина 30. Образование» 31 мая, в рамках которого лидер страны подписал документ, транслировали украинские телеканалы

«В Украине будет создан президентский университет. Это заведение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства по очень важным и самым актуальным направлениям сегодняшнего дня и завтрашних вызовов», — заявил Зеленский.

Генерал СБУ раскритиковал Зеленского за «обидчивость» © REUTERS, Gleb Garanich

Также Зеленский отметил, что студенты будут учиться бесплатно, а по окончании вуза — работать на государство.