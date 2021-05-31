Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал украинские власти ввести санкции против ресторатора Александра Орлова. Об этом он 30 мая написал на своей странице в Facebook

К посту Саакашвили добавил скриншот из Instagram Орлова, где он опубликовал фото с поездки в Абхазию.

«Владелец киевских клубов Саша Орлов приехал делить краденое имущество в мой родной город Сухуми, откуда выселили 80% населения во время российской агрессии и который является такой же оккупированной территорией Грузии, как Крым и Донбасс — Украины. В том парке, где ходит этот субъект, пролитая кровь 36 погибших украинских добровольцев, которые насмерть стояли за Сухуми против российских интервентов. И он, видимо, на их костях хочет открыть там очередной клуб», — написал Саакашвили.

Саакашвили вывалил на всеобщее обозрение «грязное белье» Шмыгаля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Не интересуется ли СНБО им только потому, что у него нет телеканалов, критикующих действующую власть? Только поэтому он не попадает ни в какие санкционные списки? А то, что он вредит имиджу Украины во всем регионе, это вам безразлично, Совет национальной безопасности и обороны Украины?» — добавил Саакашвили.

Орлова он назвал корыстным человеком, который «не брезгует заработком на крови десятков тысяч убитых в Абхазии». Саакашвили также пообещал бойкотировать все заведения, принадлежащие бизнесмену.

Стоит отметить, что неделей ранее в одном из них выступил российский рэпер Джиган.