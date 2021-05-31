Более 1,7 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели почти 5 тысяч человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 31 мая

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 810 человек, скончались — 64, выздоровели — 4934. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях и в Киеве (63).

За все время пандемии на Украине заболели 2 202 494 человека, выздоровели — 2 041 082, умерли — 50 536. С начала прививочной кампании привито 1 021 806 украинцев, из них полностью иммунизированы — 125 777.