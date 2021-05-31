Допрос лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко как свидетеля по делу о госизмене против лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука перенесен на другой день по просьбе адвокатов Порошенко. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба СБУ в комментарии агентству «Интерфакс-Украина»

«Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15:00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели», — говорится в сообщении.

Адвокат объяснил, почему Порошенко не явился на допрос по делу Медведчука © eurosolidarity.org Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

В ведомстве отметили, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.