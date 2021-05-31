Депутаты Верховной Рады собираются ввести систему штрафов для студентов за покупку рефератов, курсовых работ и диссертаций. Об этом сообщается в законопроекте № 5532 на официальном сайте украинского парламента

Отмечается, что данный законопроект был внесен депутатами от партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Слуга народа».

По словам авторов документа, таким образом они хотят решить проблему плагиата в научных работах. Депутаты парламента предлагают установить штрафы за правонарушения по новой статье от 850 до 5,1 тыс. гривен (от 2,2 тыс. до 13,6 тыс. рублей).

Также в Верховной Раде отметили, что в случае повторного скачивания работ в течение года штраф будет от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен (от 2,2 тыс. до 45,5 тыс. рублей).

Кива посоветовал убиться украинскому кандидату наук © Facebook/Илья Кива

Ранее депутат Верховной Рады от партии ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Во время защиты ему задали вопрос, на который он не знал ответа, но, несмотря на это, все 13 членов комиссии проголосовали за присуждение ему ученой степени.

Позже стало известно, что депутат добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал. В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что ожидают диссертацию Кивы для проведения ее экспертизы.

После этого львовский врач и преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка сжег свой диплом кандидата медицинских наук в качестве протеста против Кивы.

По словам Ябчанки, после выступления Кивы ему стыдно в дальнейшем называться кандидатом наук, так как теперь это звание окончательно дискредитировано.