Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко признался, что разместил в Киеве ко Дню города серию антироссийских билбордов. Он рассказал об этом на своей странице в Facebook и в своем Telegram-канале 30 мая

Гончаренко показал, как готовится к «освобождению Кубани» © Facebook, alexeygoncharenko

«С Днем Киева! Друзья, ко Дню города развесил серию билбордов с особыми поздравлениями столицы и напомнил об исторических достижениях, которые сделали из Киева — действительно величественный город! Помните, Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали. Уверен, что в Кремле от этого пылает, но мы не дадим об этом забыть», — написал депутат.

Также он опубликовал фотографии самих билбордов с оскорблениями в адрес Москвы.

Это не первая подобная акция на Украине. Так, возле здания посольства РФ в Киеве не раз вывешивали антироссийские билборды. Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста в связи с новым инцидентом.

В МИД РФ, куда был вызван временный поверенный в делах Украины, отметили, что 26 мая у здания посольства «представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий "перформанс", в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства».