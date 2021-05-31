«Я некоторое время очень этого хотел… Примерно 7 часов. Затем я решил, что кино — это кино. С Владимиром Зеленским разговора тет-а-тет не было», — рассказал Ханумак, отметив, что со стороны центральной власти ему предлагали поучаствовать в выборах мэра Запорожья.
Супруга артиста призналась, что так и не смогла посмотреть сериал до конца, потому что в нем ее муж «крутил любовь» с актрисой Дарьей Рыбак.
«Я смотрела эпизоды, но подумала, что мне лучше не смотреть на некоторые моменты. Чтобы не было нервов, чтобы не долбить мужа», — призналась женщина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СНОВА ВМЕСТЕ: НА РОССИЙСКОМ СТС ВЫЙДЕТ ЕЩЕ ОДИН СЕРИАЛ ОТ «КВАРТАЛА 95».
Кстати, сериал «100 тысяч минут вместе», снятый «Кварталом» с участием Ханумака, вызвал скандал на Украине, когда стало известно, что фильм выйдет на российском канале СТС.
Радикально настроенных граждан Украины возмутило, что студия, основанная нынешним президентом страны Владимиром Зеленским, сотрудничает с россиянами.
В «Квартале» сослались на свое предыдущее пояснение, которое давали еще по поводу продажи сериала «Папик», что эксклюзивные права на продажу контента имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights.