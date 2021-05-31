Актер «Квартала 95», исполнивший главную роль в новом сериале «100 тысяч минут вместе», Руслан Ханумак вспомнил, как чуть не стал мэром Запорожья. Такое заявление артист сделал 30 мая в эфире программы «Светская жизнь»

«Я некоторое время очень этого хотел… Примерно 7 часов. Затем я решил, что кино — это кино. С Владимиром Зеленским разговора тет-а-тет не было», — рассказал Ханумак, отметив, что со стороны центральной власти ему предлагали поучаствовать в выборах мэра Запорожья.

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«Я смотрела эпизоды, но подумала, что мне лучше не смотреть на некоторые моменты. Чтобы не было нервов, чтобы не долбить мужа», — призналась женщина.

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Кстати, сериал «100 тысяч минут вместе», снятый «Кварталом» с участием Ханумака, вызвал скандал на Украине, когда стало известно, что фильм выйдет на российском канале СТС.

Радикально настроенных граждан Украины возмутило, что студия, основанная нынешним президентом страны Владимиром Зеленским, сотрудничает с россиянами.

В «Квартале» сослались на свое предыдущее пояснение, которое давали еще по поводу продажи сериала «Папик», что эксклюзивные права на продажу контента имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights.