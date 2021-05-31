Отмечается, что полицейские не нашли в гостиничном номере, в котором скончался дипломат, никаких следов борьбы и иных следов, которые могли бы указывать на насильственную смерть.

По предварительной информации, Бешта умер от сердечного приступа.

Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможность отзыва посла из Киева
Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможность отзыва посла из Киева
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Как сообщает издание, 44-летний глава дипмиссии Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрей Бешта прибыл на отдых на остров Ко Липе вместе со своим 17-летним сыном и несколькими друзьями. Посол планировал совместить отдых с проводами, так как в скором времени он должен был отправиться на родину по окончанию срока полномочий.

По словам сына дипломата, его отец внезапно проснулся около 04:30, его начало тошнить, а затем он потерял сознание и скончался. Медики пришли к выводу, что причиной смерти стал сердечный приступ. Посмертные анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

Бешта работал в МИД Украины с 1998 года. В Таиланде он работал дважды: в 2007-2011 годах в качестве советника посольства и с 2015 года — в качестве чрезвычайного и полномочного посла.