Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, скончавшийся на острове Ко Липе в воскресенье, умер от сердечного приступа. Об этом 31 мая сообщила интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на полицию

Отмечается, что полицейские не нашли в гостиничном номере, в котором скончался дипломат, никаких следов борьбы и иных следов, которые могли бы указывать на насильственную смерть.

По предварительной информации, Бешта умер от сердечного приступа.

Глава МИД Белоруссии прокомментировал возможность отзыва посла из Киева © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Андрей Бешта прибыл на отдых на остров Ко Липе вместе со своим 17-летним сыном и несколькими друзьями. Посол планировал совместить отдых с проводами, так как в скором времени он должен был отправиться на родину по окончанию срока полномочий.

По словам сына дипломата, его отец внезапно проснулся около 04:30, его начало тошнить, а затем он потерял сознание и скончался. Медики пришли к выводу, что причиной смерти стал сердечный приступ. Посмертные анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

Бешта работал в МИД Украины с 1998 года. В Таиланде он работал дважды: в 2007-2011 годах в качестве советника посольства и с 2015 года — в качестве чрезвычайного и полномочного посла.