По словам закарпатского фермера Владимира Мучички, главная проблема, по которой в этом году клубника созревает медленнее, — это постоянные дожди на Украине и отсутствие солнца.
«Влага — идеальное условие для размножения грибков, которые уничтожают плоды. Клубника вымерзает и не успевает созреть, поэтому в этом году она такая дорогая», — сказал Мучичка.
Также закарпатский фермер с пониманием отнесся к своим коллегам, которые вложили больше деньги в выращивание ягоды. На данный момент подорожали все материалы, необходимые для клубники.
Мучичка поделился и хорошими новостями. Так, фермер заявил, что в случае стабильной солнечной погоды ситуация может улучшиться и цена на ягоду значительно упадет. Однако, судя по прогнозам синоптиков, ближайшее потепление может быть не раньше 5-6 июня.
Ранее сообщалось, что в прошлом году цена на клубнику на Украине была 50 грн/кг (133 рубля), в то время как сейчас стоимость ягоды колеблется от 75 (200 рублей) до 120 гривен (321 рубль).