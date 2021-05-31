В связи с неблагоприятными условиями и неурожаем на Украине клубника постепенно дорожает и бьет все предыдущие рекорды по цене, сообщили в издании «Высокий Замок» 30 мая

По словам закарпатского фермера Владимира Мучички, главная проблема, по которой в этом году клубника созревает медленнее, — это постоянные дожди на Украине и отсутствие солнца.

«Влага — идеальное условие для размножения грибков, которые уничтожают плоды. Клубника вымерзает и не успевает созреть, поэтому в этом году она такая дорогая», — сказал Мучичка.

Цены на клубнику и черешню ужаснули украинцев © CC0, Pixabay

Мучичка поделился и хорошими новостями. Так, фермер заявил, что в случае стабильной солнечной погоды ситуация может улучшиться и цена на ягоду значительно упадет. Однако, судя по прогнозам синоптиков, ближайшее потепление может быть не раньше 5-6 июня.

Ранее сообщалось, что в прошлом году цена на клубнику на Украине была 50 грн/кг (133 рубля), в то время как сейчас стоимость ягоды колеблется от 75 (200 рублей) до 120 гривен (321 рубль).