«Пробы морской воды, отобранные в определенных контрольных точках на 22-х пляжах Одессы и Одесской области, по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям отвечали гигиеническим требованиям», — говорится в сообщении.
По данным метеопоста Гидрометцентра, вода у побережья Одессы по состоянию на 30 мая, прогрелась до 18°С.
В 2019 году сеть заполонили фотографии и видео с побережья Одессы, на которых было запечатлено позеленевшее море. Как выяснили впоследствии специалисты, эффект зеленой воды был вызван интенсивным размножением цианобактерий, которые могут вызвать аллергию. Сообщалось, что озеленение произошло из-за опреснения Черного моря и попадания в воду неочищенных городских стоков.