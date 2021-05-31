Морская вода у 22-х пляжей Одессы и Одесской области соответствует нормативным требованиям для купания. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины

Зеленое море. Одесса в шаге от экологической катастрофы? — видео © говорится в сообщении.

По данным метеопоста Гидрометцентра, вода у побережья Одессы по состоянию на 30 мая, прогрелась до 18°С.

В 2019 году сеть заполонили фотографии и видео с побережья Одессы, на которых было запечатлено позеленевшее море. Как выяснили впоследствии специалисты, эффект зеленой воды был вызван интенсивным размножением цианобактерий, которые могут вызвать аллергию. Сообщалось, что озеленение произошло из-за опреснения Черного моря и попадания в воду неочищенных городских стоков.