Причина медленной вакцинации от COVID-19 на Украине в том, что на территории страны слишком мало доз соответствующих препаратов. Об этом в интервью ТСН, опубликованном 31 мая, рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко

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«Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины "Короновак". Полмиллиона "Пфайзер" пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках "Ковакс" мы получим на неделе — 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины "АстраЗенека". В июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы вакцинации», — сказал Ляшко.

Ранее стало известно, что во Львове появится первый в стране центр вакцинации населения. Он будет работать на территории стадиона «Арена Львов».

За все время пандемии коронавирусом на Украине заболели более 2,2 млн человек, из них скончались более 50,5 тыс.