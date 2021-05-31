Если переговоры по Донбассу будут требовать всеукраинского референдума, его проведут. Об этом 31 мая заявил в комментарии «РБК-Украина» советник главы Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк

Разумков не видит смысла в референдуме в настоящее время © rada.gov.ua

Ранее на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский первым вопросом, который стоило бы вынести на референдум, назвал ситуацию в Донбассе. При этом Подоляк заявил, что это не значит, что вопрос Донбасса станет одним из первых тем, вынесенных на всенародное голосование.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.