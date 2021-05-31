«Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе», — отметил Подоляк.
Ранее на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский первым вопросом, который стоило бы вынести на референдум, назвал ситуацию в Донбассе. При этом Подоляк заявил, что это не значит, что вопрос Донбасса станет одним из первых тем, вынесенных на всенародное голосование.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.