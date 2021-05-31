Певец Владимир Пресняков-младший рассказал о самых необычных концертах в своей карьере, на одном из которых ему пришлось петь только «Стюардессу по имени Жанна», а на другом раздевались киевляне. Подробности исполнитель вспомнил в эфире YouTube-шоу журнала Esquire Russia

Солистка Go_А пригласила своих российских поклонников на Украину, но при одном условии © Еurovision

«Не пой ничего, только "Стюардесса по имени Жанна спой"», — процитировал Пресняков слова виновника торжества.

Артист рассказал, что он 12 раз подряд исполнил ту самую песню, после чего его выступление закончилось. А вот зрители на одном из концертов на Украине поразили его не верностью полюбившимся хитам, а стремлением избавиться от всего лишнего.

«Это был концерт в Киеве, где летали лифчики, летали трусы, летали рубашки, майки, это было лет 20 назад, но было», — вспомнил музыкант.

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Идея песни «Стюардесса по имени Жанна» родилась у Преснякова-младшего в 1992 году в самолете, где на рейсе работала Жанна Константиновская. Чуть позже молодой артист напел пришедший ему в голову мотив поэту Илье Резникову, и тот за один день написал стихи.