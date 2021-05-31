Певец признался, что на одном из корпоративов, который он давал для выходцев с Кавказа, ему пришлось исполнять только «Жанну», что его довольно сильно огорчило, ведь к мероприятию он подготовил программу из лучших песен.
«Не пой ничего, только "Стюардесса по имени Жанна спой"», — процитировал Пресняков слова виновника торжества.
Артист рассказал, что он 12 раз подряд исполнил ту самую песню, после чего его выступление закончилось. А вот зрители на одном из концертов на Украине поразили его не верностью полюбившимся хитам, а стремлением избавиться от всего лишнего.
«Это был концерт в Киеве, где летали лифчики, летали трусы, летали рубашки, майки, это было лет 20 назад, но было», — вспомнил музыкант.
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Идея песни «Стюардесса по имени Жанна» родилась у Преснякова-младшего в 1992 году в самолете, где на рейсе работала Жанна Константиновская. Чуть позже молодой артист напел пришедший ему в голову мотив поэту Илье Резникову, и тот за один день написал стихи.