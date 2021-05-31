«Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не будем ждать и не позволим нарушать права человека», — заявил Байден.
Других подробностей о предстоящей встрече он не сообщил.
Ранее Белый дом и Кремль подтвердили, что официальная встреча президентов состоится в Женеве 16 июня. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.