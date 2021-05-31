Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен поднять тему прав человека. Он сообщил об этом 30 мая в ходе выступления на мероприятии по поводу Дня поминовения в штате Делавер, передает РИА Новости

Евгений Копатько: Встреча Путина и Байдена не дает надежд на улучшение отношений РФ и США © РИА Новости, Нина Зотина заявил Байден.

Других подробностей о предстоящей встрече он не сообщил.

Ранее Белый дом и Кремль подтвердили, что официальная встреча президентов состоится в Женеве 16 июня. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.