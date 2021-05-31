Малую планету переименовали в честь 175-летия ученого. Теперь небесное тело называется (226858)Ivanpuluj = 2004 TY 13.
«Этого момента ученые, коллектив Тернопольского Национального Технического Университета Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13», — написал Шендеровский.
Иван Пулюй — украинский физик и электротехник, общественный деятель. Известен своими работами по исследованию катодных лучей.