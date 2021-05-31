Международный астрономический союз (IAU) назвал планету в честь украинского ученого-физика Ивана Пулюя. Об этом 29 мая на своей странице в Facebook сообщил научный сотрудник Института физики НАН Украины Василий Шендеровский

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