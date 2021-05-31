Ранее ряд европейских стран обвинили Минск в том, что он принудил борт Ryanair приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, и запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. «Белавиа» вынужденно отменяет рейсы, а также ищет новые маршруты.
«Нам кажется, что прежде, чем далеко идущие выводы делать, надо было дождаться объективного расследования. И дальше принимать соответствующие решения в отношении и политических властей, в отношении конкретных субъектов хозяйствования, нашей компании "Белавиа", которая абсолютно ни за что, ни про что пострадала», — заявил Макей.
При этом его удивил аргумент представителей ЕС, которые считают, что этот инцидент может стать прецедентом для авторитарных государств, которые в будущем тоже будут предпринимать подобного рода действия.
По словам министра, получается, «что положено Юпитеру, не положено быку». Так, он сослался на прецеденты 2017 года, когда Украина посадила белорусский самолет, и 2013 года, когда Австрия посадила самолет президента Боливии.
«Абсолютно глупый аргумент. Не думаю, что это может являться основанием для принятия таких разрушительных, деструктивных мер в отношении той же самой "Белавиа"», — подчеркнул Макей.
Он отметил, что Минск готов к расследованию инцидента с участием международных экспертов и экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Он напомнил, что 27 мая состоялся совет ИКАО, на котором было принято соответствующее решение, и проведение расследования поддержали ряд стран, в том числе Россия и Китай.
Инцидент с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая. Он экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее и потребовали освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, и командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске. Командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб заявил, что ни о каком принуждении и развороте воздушного судна речи быть не может. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.