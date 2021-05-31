Инцидент с самолетом Ryanair не может быть основанием для деструктивных действий в отношении авиакомпании «Белавиа». Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью газете «Коммерсантъ» 30 мая

Европейский эксперт объяснил, почему страны Евросоюза не имели право закрывать небо для «Белавиа» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Нам кажется, что прежде, чем далеко идущие выводы делать, надо было дождаться объективного расследования. И дальше принимать соответствующие решения в отношении и политических властей, в отношении конкретных субъектов хозяйствования, нашей компании "Белавиа", которая абсолютно ни за что, ни про что пострадала», — заявил Макей.

При этом его удивил аргумент представителей ЕС, которые считают, что этот инцидент может стать прецедентом для авторитарных государств, которые в будущем тоже будут предпринимать подобного рода действия.

По словам министра, получается, «что положено Юпитеру, не положено быку». Так, он сослался на прецеденты 2017 года, когда Украина посадила белорусский самолет, и 2013 года, когда Австрия посадила самолет президента Боливии.

«Абсолютно глупый аргумент. Не думаю, что это может являться основанием для принятия таких разрушительных, деструктивных мер в отношении той же самой "Белавиа"», — подчеркнул Макей.

Он отметил, что Минск готов к расследованию инцидента с участием международных экспертов и экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Он напомнил, что 27 мая состоялся совет ИКАО, на котором было принято соответствующее решение, и проведение расследования поддержали ряд стран, в том числе Россия и Китай.

Инцидент с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая. Он экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.

Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее и потребовали освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, и командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске. Командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб заявил, что ни о каком принуждении и развороте воздушного судна речи быть не может. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.