Белоруссия рассчитывает получить данные с речевых носителей лайнера Ryanair, чтобы понимать, какие экипажу были даны консультации в аэропорту Вильнюса. Об этом директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский сообщил в эфире телеканала СТВ 30 мая

Дзермант рассказал, обоснованны ли обвинения Запада в адрес Белоруссии о принудительной посадке самолета © Facebook, Алексей Дзермант

По его словам, упомянутые данные в Минске хотели бы получить для понимания общей картины и поведения самолета в воздухе, который по плану должен был приземлиться на границе в Литвой, но до последнего не снижал высоту, хотя обычно к посадке начинает готовиться уже над Барановичами.

Сикорский также указал, что в 2016 году, когда белорусский самолет был вынужден вернуться в Киев, белорусская сторона незамедлительно сняла накопители, раскодировала речевую информацию и предоставила международной общественности для оценки.

«И тогда была реально угроза со стороны украинских диспетчеров применить боевую авиацию», — заметил директор департамента.

Речь идет об инциденте 2016 года, когда самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс по маршруту Киев — Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. За 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии командиру воздушного судна поступило указание от украинского диспетчера о немедленном возврате, было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. Командир самолета выполнил поступившее указание и приступил к снижению. Самолет приземлился в международном аэропорту «Жуляны». После посадки с борта правоохранительными органами Украины был снят один пассажир.

Инцидент с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая. Он экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.

Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее и потребовали освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, и командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске. Командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб заявил, что ни о каком принуждении и развороте воздушного судна речи быть не может. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.