Белоруссия ограничит импорт ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую Минск потерял в торговле с Киевом. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» 30 мая

Марунич назвал единственное сырье, которым Украина может заменить белорусскую солярку © Украина.ру/Нина Зотина

«Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли… Я не буду называть конкретно [какие меры предпримет Минск]. Речь об ограничении импорта ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую мы потеряли в нашей торговле с Украиной. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий, в том числе со стороны Украины», — заявил Макей.

Он подчеркнул, что это был выбор не Минска, а Киева поставить отношения с Белоруссией на паузу.

Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.