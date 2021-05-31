Санкционная политика Запада влияет на интеграционные процессы на постсоветстком пространстве и на сближение Минска с Москвой. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью газете «Коммерсантъ» 30 мая

«Авиасообщением не отделается». Эксперт о том, чего лишится Белоруссия из-за жестких санкций Запада © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк сказал он.

Министр также вспомнил, что коллеги из Украины и Литвы заявляли об опасности сближения Белоруссии с РФ, что это якобы представляет угрозу для региона. Макей указал, что это происходит именно благодаря действиям европейских стран, необдуманная санкционная политика которых провоцирует «тектонические процессы» в регионе.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.

Ряд европейских стран заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, поэтому запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.