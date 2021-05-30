«Инвестиции в инфраструктуру являются ключевыми для экономического роста, который поможет Украине стать более успешной, демократичной и безопасной», — говорится в сообщении.
Вітаємо Укравтодор і 🇺🇸 компанію Bechtel з підписанням меморандуму щодо проекту будівництва Київської обхідної дороги! Інвестиції в інфраструктуру є ключовими для економічного зростання, що допоможе 🇺🇦 стати більш успішною, демократичною і безпечною країноюhttps://t.co/BeEjVfrimc— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 30, 2021
В пятницу, 28 мая, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») и Bechtel Corporation подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в вопросе строительства объездной дороги вокруг Киева (КОД).
КОД будет построена полукольцом общей протяженностью в 150 км. Строительство планируется завершить к 2025 году.