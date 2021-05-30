Вітаємо Укравтодор і 🇺🇸 компанію Bechtel з підписанням меморандуму щодо проекту будівництва Київської обхідної дороги! Інвестиції в інфраструктуру є ключовими для економічного зростання, що допоможе 🇺🇦 стати більш успішною, демократичною і безпечною країноюhttps://t.co/BeEjVfrimc