«Инвестиции в инфраструктуру являются ключевыми для экономического роста, который поможет Украине стать более успешной, демократичной и безопасной», — говорится в сообщении.

«Це Европа»: на Украине ямы на дороге засыпали травой
«Це Европа»: на Украине ямы на дороге засыпали травой
© Типичный Кривой Рог/Facebook
В пятницу, 28 мая, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») и Bechtel Corporation подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в вопросе строительства объездной дороги вокруг Киева (КОД).

КОД будет построена полукольцом общей протяженностью в 150 км. Строительство планируется завершить к 2025 году.