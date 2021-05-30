В Белоруссии открыли дело об административном нарушении в отношении главного редактора регионального интернет-ресурса Hrodna.life Алексея Шоты. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости

Шоту привлекли к ответственности из-за повторного размещения информации, признанной в республике экстремистской.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД города Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna.life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской. С сожалением вынуждены констатировать тот факт, что владелец указанного ресурса Алексей Шота и ООО "Гродно лайф медиа" были привлечены к административной ответственности за точно такое же правонарушение в апреле этого года… Чем руководствовалась редакция Hrodna.life, предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по статье 19.11 КоАП Республики Беларусь», — говорится в сообщении УВД Гродненского облисполкома.

Эксперт объяснил, зачем Минску понадобилось громко задерживать Протасевича и рвать с Западом © REUTERS, Stringer

В настоящее время правоохранители проводят осмотры по месту жительства Шоты, изымается оргтехника для ее дальнейшего направления на экспертизы.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.