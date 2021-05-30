«Двигатель вакцинации не должен давать сбои. Прежде всего, необходимо ускорить процесс утверждения "Спутника V"», — сказал Зедер.
Он также добавил, что решение по вакцинации нельзя откладывать по «число идеологическим причинам».
В правительстве Германии пока ожидают решения от регулятора ЕС по поводу российской вакцины.
Ранее стало известно, что детский фонд ООН ЮНИСЕФ заключил долгосрочное соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о закупке вакцины от COVID-19 «Спутник V» в количестве 220 миллионов доз в 2021 году.
На сегодняшний день «Спутник V» одобрен в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.