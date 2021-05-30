«Первый рейс из Киева в Вену состоится уже 1 июня, поэтому у пассажиров "Укрзализныци" есть прекрасная возможность начать свое лето с визита в Австрию», — говорится в сообщении.
В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно: отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, проходить через Будапешт (в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.
Билеты на поезд «Киев-Вена» можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов. Актуальную информацию о правилах въезда на территорию Австрии и Венгрии пассажиры могут узнать через официальные источники посольств этих стран на Украине.