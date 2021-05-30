«Укрзализныця» в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом возобновляет международное сообщение. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба компании

«Первый рейс из Киева в Вену состоится уже 1 июня, поэтому у пассажиров "Укрзализныци" есть прекрасная возможность начать свое лето с визита в Австрию», — говорится в сообщении.

Люкс по-украински: в поезде Укрзализныци пассажирам устроили пекло © Ukraina.ru

Билеты на поезд «Киев-Вена» можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов. Актуальную информацию о правилах въезда на территорию Австрии и Венгрии пассажиры могут узнать через официальные источники посольств этих стран на Украине.