Ранее генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания пока не планирует вводить рейсы в Крым, так как этому должно предшествовать «политическое признание» Крыма как части России.
«Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом. Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», — сказал Шеремет.
Он отметил, что Белоруссии, оказавшейся под западными санкциями, было бы выгодно сотрудничать с Крымом, в том числе для развития транспортных и туристических связей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко вопрос полетов «Белавиа» в Крым не поднимался.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, хотя Москва подчеркивала, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».