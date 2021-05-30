Белоруссии пора признать российский статус Крыма и налаживать тесные экономические отношения с полуостровом, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости 30 мая

Ранее генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания пока не планирует вводить рейсы в Крым, так как этому должно предшествовать «политическое признание» Крыма как части России.

«Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом. Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», — сказал Шеремет.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко вопрос полетов «Белавиа» в Крым не поднимался.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, хотя Москва подчеркивала, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».