«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды — плюс 16», — говорится в сообщении.
Также было опубликовано фото, на котором Лукашенко плавает в море.
Лукашенко прибыл в Краснодарский край в пятницу, 28 мая, ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств общались более пяти часов.
Переговоры продолжились в субботу, президенты договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску, а также решили пустить новые рейсы «Белавиа» в российские города.