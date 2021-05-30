Президент Белоруссии Александр Лукашенко искупался в Черном море. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил Telegram-канал «Пул Первого»

«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды — плюс 16», — говорится в сообщении.

Также было опубликовано фото, на котором Лукашенко плавает в море.

Третий звонок. Как Запад подтолкнул Лукашенко к Путину © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимиром Путиным. Главы государств общались более пяти часов.

Переговоры продолжились в субботу, президенты договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску, а также решили пустить новые рейсы «Белавиа» в российские города.