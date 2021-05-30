«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Золотое и Артемовск зафиксировано применение станций РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ», — говорится в сообщении пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.
Отмечается, что ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что командующий ООС генерал Владимир Кравченко приказал киевским силовикам использовать средства РЭБ для подавления сигнала беспилотников ОБСЕ.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.
В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.