Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) обвинили Украину в препятствовании работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил «Луганский информационный центр»

«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Золотое и Артемовск зафиксировано применение станций РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ», — говорится в сообщении пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

Зеленский рассказал о Донбассе, прекращении войны и о Путине © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Иван Филипоненко сообщал, что командующий ООС генерал Владимир Кравченко приказал киевским силовикам использовать средства РЭБ для подавления сигнала беспилотников ОБСЕ.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.

В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.