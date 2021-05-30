Палата представителей в американском штате Техас приняла резолюцию о признании «голодомора» 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующий документ был накануне обнародован на сайте Капитолия штата

«Каждый ноябрь люди со всего мира отмечают мрачную годовщину голодомора, жестокого и систематического голод, причиненного украинскому народу Иосифом Сталиным и Советским режимом в 1932 и 1933 годах, зверство, в результате которого гибель миллионов людей», — говорится в документе.

Украина vs Польша: чей геноцид круче © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Техас стал 23 штатом, который признал «голодомор» геноцидом украинского народа.

Официальный Киев считает голодомор геноцидом украинского народа. В действительности голод тогда охватил целый ряд регионов СССР: помимо украинцев, от него пострадали жители Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, значительной части Центрально-Черноземной области, Казахстана, Западной Сибири и Южного Урала. По разным оценкам, в результате недоедания погибли от 7 до 8 миллионов человек.