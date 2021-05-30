«Каждый ноябрь люди со всего мира отмечают мрачную годовщину голодомора, жестокого и систематического голод, причиненного украинскому народу Иосифом Сталиным и Советским режимом в 1932 и 1933 годах, зверство, в результате которого гибель миллионов людей», — говорится в документе.
В резолюции отмечается, что Палата представителей 87-го созыва штата Техас признает ноябрь текущего года месяцем памяти жертв геноцида на Украине. Жителей штата призывают почтить память погибших.
Техас стал 23 штатом, который признал «голодомор» геноцидом украинского народа.
Официальный Киев считает голодомор геноцидом украинского народа. В действительности голод тогда охватил целый ряд регионов СССР: помимо украинцев, от него пострадали жители Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, значительной части Центрально-Черноземной области, Казахстана, Западной Сибири и Южного Урала. По разным оценкам, в результате недоедания погибли от 7 до 8 миллионов человек.