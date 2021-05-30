В прямом эфире украинского телеканала «Украина» в кадре неожиданно появилась голая девушка. Об этом 29 мая сообщил портал «Детектор медиа»

Во время вечернего выпуска программы «Сегодня» ведущие Анна Панова и Максим Сикора говорили о встрече президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Миллионерам можно все: голая украинка парализовала город — видео © Yu Nguyen / flickr Дмитрию Еловскому. Когда его подключили к эфиру, на журналисте были наушники. На вопрос ведущих он не ответил, так как, вероятно, не услышал его.

На одно мгновение оператор повернула камеру на себя, и оказалось, что она раздета.

Смущенные ведущие были вынуждены прекратить трансляцию.

С началом пандемии и популяризацией удаленных видеоинтервью такие случаи не редкость: так, в прошлом году глава Минспорта Румынии появился в эфире одного из местных телеканалов без штанов.