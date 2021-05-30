Во время вечернего выпуска программы «Сегодня» ведущие Анна Панова и Максим Сикора говорили о встрече президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Ведущие обратились за комментарием к заместителю главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрию Еловскому. Когда его подключили к эфиру, на журналисте были наушники. На вопрос ведущих он не ответил, так как, вероятно, не услышал его.
На одно мгновение оператор повернула камеру на себя, и оказалось, что она раздета.
Смущенные ведущие были вынуждены прекратить трансляцию.
С началом пандемии и популяризацией удаленных видеоинтервью такие случаи не редкость: так, в прошлом году глава Минспорта Румынии появился в эфире одного из местных телеканалов без штанов.