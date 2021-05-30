В американском Детройте умер почетный консул Украины Богдан Федорак. Об этом 29 мая сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook

«С глубокой скорбью восприняли известие, что скончался почетный консул Украины в г. Детройт Богдан Федорак. Выражаем наши соболезнования семье, друзьям и близким господина Богдана», — говорится в сообщении.

«Враждебные действия». В Петербурге с поличным задержали украинского консула © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Помним его как общественного деятеля, президента Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессового комитета Америки, президента Украинского Культурного центра "Уоррен" штата Мичиган, вице-президента Украинско-Американской Фундации Свободы. Светлая память!», — добавили в посольстве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка, которого подозревают в шпионаже. Дипломат был пойман с поличным в ходе получения информации закрытого характера, содержащейся в базах российских правоохранительных органов.