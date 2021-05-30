Президенты встретились в пятницу, 28 мая. Встреча длилась 5 часов, на следующий день, в субботу, она носила неформальный характер.
«Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолётом», — сказал Песков.
По его словам, транш, как и планировалось, должен поступить до конца июня. Он добавил, что для этого не останется никаких препятствий.
23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.
В связи с этим в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии.