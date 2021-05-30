Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о перечислении второй части транша по государственному кредиту, который был предоставлен Белоруссии в 2020 году. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Президенты встретились в пятницу, 28 мая. Встреча длилась 5 часов, на следующий день, в субботу, она носила неформальный характер.

«Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолётом», — сказал Песков.

Третий звонок. Как Запад подтолкнул Лукашенко к Путину © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.

В связи с этим в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии.