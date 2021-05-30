Генпрокуратура Египта сообщила о начале расследования гибели гражданина Украины, утонувшего во время дайвинга в Дахабе. Об этом 29 мая сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства

Ранее стало известно, что в Египте во время дайвинга утонул бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь. Информацию подтвердил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин. Гвоздь был главной СВР Украины с 2014 по 2016 год.

Тело утонувшего украинца было доставлено в центральную больницу Дахаба.

«Его друг, также украинец, сопровождавший его, сообщил, что во время дайвинга на глубине 40 метров он внезапно увидел, как мужчина с высокой скоростью поднимается к поверхности воды. Он попытался остановить мужчину, испугавшись за его жизнь, но не смог», — говорится в релизе.

В Египте трагически погиб бывший главный разведчик Украины © nabludatel.net

«Его друг попытался оказать ему помощь. Вместе с другим дайвером-египтянином они смогли вытащить мужчину на пляж и оказали ему первую помощь, однако он скончался сразу после госпитализации. Его друг заявил, что никого не обвиняет в гибели мужчины и не видит никаких признаков преступления в его смерти», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители допросили друга погибшего мужчины, владельца центра дайвинга и инструктора по дайвингу.

«Они все подтвердили, что погибший получил международный сертификат, разрешающий ему погружения на глубину в сто метров, а смерть наступила в результате острого упадка сил вследствие резкого подъема на поверхность воды… полицейская проверка подтвердила это», — говорится в пресс-релизе.

На теле украинца не обнаружили видимых ранений.

Генпрокуратура оповестила о происшествии посольство Украины, на место прибыл сотрудник дипмиссии. Приспособления для дайвинга, с которыми погружался Гвоздь, были направлены в Палату дайвинга для установления их годности и возможности использовать на такой глубине.

Следствие продолжается.