Ранее известный донецкий публицист Владимир Корнилов призвал воздержаться как от заявлений относительно того, что включение ДНР/ЛНР в состав РФ будет уже скоро, так и от заявлений о том, что это априори невозможно.
Эксперт отметил, что Донбасс в этом смысле может повторить ситуацию Украины, которая постоянно заявляет о европейской и евроатлантической интеграции, но дело не движется с мертвой точки.
«Не хотелось бы, чтобы с ДНР и ЛНР произошло то же самое, что произошло с Украиной и Евросоюзом, когда все политики считают основным для своей публичной позиции выдавать заявления о том, что мы куда-то движемся, но никто не может сказать, как мы движемся, сколько займет этот путь и будет ли он результативен», — подчеркнул Денисов.
Политолог добавил, что теперь уже руководству республик после утверждения доктрины «Русский Донбасс» следовало бы апеллировать к Москве с конкретными вопросами о том, как РФ видит эту проблему, учитывая, что ни Приднестровье, ни Южная Осетия в состав РФ не вошли.