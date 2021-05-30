Лозунги об интеграции Донбасса в состав России сами по себе неплохи, но необходим конкретный план того, как именно это осуществить. Об этом рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Денис Денисов: За шесть лет жители ЛДНР заслужили интеграцию в состав России © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Корнилов призвал воздержаться как от заявлений относительно того, что включение ДНР/ЛНР в состав РФ будет уже скоро, так и от заявлений о том, что это априори невозможно.

Эксперт отметил, что Донбасс в этом смысле может повторить ситуацию Украины, которая постоянно заявляет о европейской и евроатлантической интеграции, но дело не движется с мертвой точки.

«Не хотелось бы, чтобы с ДНР и ЛНР произошло то же самое, что произошло с Украиной и Евросоюзом, когда все политики считают основным для своей публичной позиции выдавать заявления о том, что мы куда-то движемся, но никто не может сказать, как мы движемся, сколько займет этот путь и будет ли он результативен», — подчеркнул Денисов.

Политолог добавил, что теперь уже руководству республик после утверждения доктрины «Русский Донбасс» следовало бы апеллировать к Москве с конкретными вопросами о том, как РФ видит эту проблему, учитывая, что ни Приднестровье, ни Южная Осетия в состав РФ не вошли.