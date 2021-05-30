Когда мы говорим о том, что распад СССР был закономерен, мы исходим уже из известных нам фактов. Но в 1991 году этих фактов еще никто не знал. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Но совсем незакономерен был приход именно этих людей к власти. Тот же Горбачев, будучи комбайнером, мог трагически погибнуть, попав под машину. И был бы другой человек, который принимал бы другие решения. Ту же Перестройку организовывали и Горбачев, и Лигачев, и Ельцин, и они все видели три разных варианта Перестройки. Если Горбачев вообще что-то видел кроме себя», — подчеркнул Ищенко.

Мы не можем утверждать, что СССР обязательно развалился, если бы к власти пришли другие люди, он мог бы сохраниться как Китай, который под коммунистическими лозунгами провел капиталистические лозунги, рассуждает политолог.

Споры о том, был ли распад СССР закономерен, будут продолжаться бесконечно, потому что люди по-разному оценивают одни и те же события в разное время, резюмировал собеседник.