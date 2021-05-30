Эксперт уточнил, что это сегодня мы знаем характеры людей, которые в это время принимали решения, определившие судьбу Советского Союза, и, исходя из характеров этих людей, мы понимаем, что они не могли принять других решений.
«Но совсем незакономерен был приход именно этих людей к власти. Тот же Горбачев, будучи комбайнером, мог трагически погибнуть, попав под машину. И был бы другой человек, который принимал бы другие решения. Ту же Перестройку организовывали и Горбачев, и Лигачев, и Ельцин, и они все видели три разных варианта Перестройки. Если Горбачев вообще что-то видел кроме себя», — подчеркнул Ищенко.
Мы не можем утверждать, что СССР обязательно развалился, если бы к власти пришли другие люди, он мог бы сохраниться как Китай, который под коммунистическими лозунгами провел капиталистические лозунги, рассуждает политолог.
Споры о том, был ли распад СССР закономерен, будут продолжаться бесконечно, потому что люди по-разному оценивают одни и те же события в разное время, резюмировал собеседник.