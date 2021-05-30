Ранее один из читателей задал вопрос, как Ростислав относится к деятельности по восстановлению суверенитета Отечества в границах 1945 года.
«В сентябре 1945 года, когда была разгромлена Япония, нам принадлежало больше территорий, чем в мае. Какой период 45 года имеется в виду?», — задался вопросом эксперт.
Ищенко отметил, что СССР взял в аренду у Китая Ляодунский полуостров в 1946 году вместе с Порт-Артуром и фактически контролировал всю территорию Манчжурии.
Политолог также напомнил, что в 1945 году Советскому Союзу формально принадлежала Белостокская область, но потом начались переговоры с Польшей по урегулированию, и этот регион отошел к ней.
Чем больше в мире России, тем лучше от этого миру, другое дело, есть ли у Москвы возможности для возвращения всех этих земель, и есть ли в этом острая необходимость, заключил собеседник.