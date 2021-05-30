Было бы здорово, если бы в состав России вернулись все территории, когда-либо ей принадлежавшие, включая Гольштейн, которым владел Петр III, и включая Ольденбургские земли, от которых отказались российские императоры. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«В сентябре 1945 года, когда была разгромлена Япония, нам принадлежало больше территорий, чем в мае. Какой период 45 года имеется в виду?», — задался вопросом эксперт.

Ищенко отметил, что СССР взял в аренду у Китая Ляодунский полуостров в 1946 году вместе с Порт-Артуром и фактически контролировал всю территорию Манчжурии.

Политолог также напомнил, что в 1945 году Советскому Союзу формально принадлежала Белостокская область, но потом начались переговоры с Польшей по урегулированию, и этот регион отошел к ней.

Чем больше в мире России, тем лучше от этого миру, другое дело, есть ли у Москвы возможности для возвращения всех этих земель, и есть ли в этом острая необходимость, заключил собеседник.