После инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске страны ЕС решили запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Кроме того, ряд иностранных авиакомпаний приняли решение облетать воздушное пространство Белоруссии. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил Белоруссии открыть авиасообщение с Крымом.
«В свое время я задал белорусским политологам простой вопрос, который вслед за мной повторяют все, не ссылаясь на источник: «Крым чей?» Этот вопрос хотелось бы решить. Пускай они выдают за свою продукцию креветки и микросхемы для наших штуковин. Бог с ними. Но вопрос с Крымом надо бы решить, потому что член Союзного государства не признает нашу территориальную целостность», — категоричен эксперт.
Политолог также прокомментировал аргументы белорусской стороны о том, что Минск не признает Крым, потому что официальная Москва от них этого не требует.
«Тогда получается, что если вы не требуете от своего соседа по даче, чтобы он признавал вашим ваш кусочек земли на границе, то он имеет право не признавать ваш участок вашим. Все эти отговорки я слышал от белорусской стороны много раз. Ребята, пока неудовлетворительно. Думайте дальше над оправданием своего поведения», — подчеркнул Жарихин.
Собеседник издания добавил, что его не волнуют попытки России и Белоруссии развивать отношения с другими странами, которые естественны и отнюдь не позорны, потому что иначе главы государств должны требовать друг от друга не встречаться с президентом США Джо Байдена.
Полностью интервью можно прочитать здесь.