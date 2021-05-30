Белоруссия может проводить свою политику многовекторности, но для России принципиально важно, чтобы Минск наконец признал российский статус Крыма. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Инцидент с Протасевичем мог быть провокацией британских спецслужб © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В свое время я задал белорусским политологам простой вопрос, который вслед за мной повторяют все, не ссылаясь на источник: «Крым чей?» Этот вопрос хотелось бы решить. Пускай они выдают за свою продукцию креветки и микросхемы для наших штуковин. Бог с ними. Но вопрос с Крымом надо бы решить, потому что член Союзного государства не признает нашу территориальную целостность», — категоричен эксперт.

Политолог также прокомментировал аргументы белорусской стороны о том, что Минск не признает Крым, потому что официальная Москва от них этого не требует.

«Тогда получается, что если вы не требуете от своего соседа по даче, чтобы он признавал вашим ваш кусочек земли на границе, то он имеет право не признавать ваш участок вашим. Все эти отговорки я слышал от белорусской стороны много раз. Ребята, пока неудовлетворительно. Думайте дальше над оправданием своего поведения», — подчеркнул Жарихин.

Собеседник издания добавил, что его не волнуют попытки России и Белоруссии развивать отношения с другими странами, которые естественны и отнюдь не позорны, потому что иначе главы государств должны требовать друг от друга не встречаться с президентом США Джо Байдена.

Полностью интервью можно прочитать здесь.