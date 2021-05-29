Бы странно, если бы в стране, которая в целом не имеет своей субъектности, такую субъектность обрел бы отдельный город. Об этом рассказал главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: кто он © скриншот с видео "Dumskaya TV" / скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанк

«Обретет ли Одесса когда-нибудь собственную субъектность? Никогда не говори никогда. Но сегодня ситуация такого развития событий не предполагает. Было бы странно, если бы в стране, которая в целом не имеет своей субъектности, такую субъектность обрел бы отдельный город», — подчеркнул эксперт.

Ткачев также не согласился с мнением о том, что именно массовое убийство в Доме профсоюзов привело к поражению Русской весны, потому что выбранный его сторонниками путь мирных протестов был бесперспективен, так как изначально никто не планировал ни с кем идти на какие-то переговоры и на какие-то уступки.

Собеседник издания добавил, что у одесситов по-прежнему есть желание привлечь к ответственности виновных, но сейчас уже абсолютно понятно, что это желание вряд ли может быть реализовано.