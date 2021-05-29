Ранее высказывалось мнение, что Одесса не может вернуть себе политическую субъектность, потому что на самом деле она не славилась ей никогда — ни при Российской империи, ни при СССР, ни при домайданной, ни при постмайданной Украине, а просто играла роль избалованного ребенка.
«Обретет ли Одесса когда-нибудь собственную субъектность? Никогда не говори никогда. Но сегодня ситуация такого развития событий не предполагает. Было бы странно, если бы в стране, которая в целом не имеет своей субъектности, такую субъектность обрел бы отдельный город», — подчеркнул эксперт.
Ткачев также не согласился с мнением о том, что именно массовое убийство в Доме профсоюзов привело к поражению Русской весны, потому что выбранный его сторонниками путь мирных протестов был бесперспективен, так как изначально никто не планировал ни с кем идти на какие-то переговоры и на какие-то уступки.
Собеседник издания добавил, что у одесситов по-прежнему есть желание привлечь к ответственности виновных, но сейчас уже абсолютно понятно, что это желание вряд ли может быть реализовано.