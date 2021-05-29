Ранее один из читателей выразил мнение, что украинцы живут неисполнимой евро-надеждой, живут во лжи, в зазеркалье начиная с 2004 года, и задал вопрос, что должно произойти, чтобы люди опустились на землю.
Эксперт объяснил, что надежда может быть ложной, но сама по себе эта надежда не является ложью.
«Я думаю, что часть украинцев живет во лжи, часть в надежде, а часть в зазеркалье. Это общество неоднородно. Поэтому нельзя найти какое-то универсальное действие, которое спустило бы этих людей с небес на землю и привело бы в адекватное состояние», — рассуждает Ищенко.
Политолог отметил, что кто-то совершенно искренне хотел бы получить польский паспорт, чтобы иметь возможность ездить туда собирать клубнику, а кто-то абстрактно хочет интегрироваться в ЕС, потому что считает, что это принесет ему благо.
Этих людей в чем-либо переубедить сегодня не представляется возможным, поскольку мы имеем дело с устоявшимися позициями, которые не воспринимают никакие иные аргументы, резюмировал специалист.