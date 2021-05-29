Украинцы могут жить либо в надежде, либо во лжи, но в одном и в другом одновременно жить нельзя. Но они могут жить в ложной надежде. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт объяснил, что надежда может быть ложной, но сама по себе эта надежда не является ложью.

«Я думаю, что часть украинцев живет во лжи, часть в надежде, а часть в зазеркалье. Это общество неоднородно. Поэтому нельзя найти какое-то универсальное действие, которое спустило бы этих людей с небес на землю и привело бы в адекватное состояние», — рассуждает Ищенко.

Политолог отметил, что кто-то совершенно искренне хотел бы получить польский паспорт, чтобы иметь возможность ездить туда собирать клубнику, а кто-то абстрактно хочет интегрироваться в ЕС, потому что считает, что это принесет ему благо.

Этих людей в чем-либо переубедить сегодня не представляется возможным, поскольку мы имеем дело с устоявшимися позициями, которые не воспринимают никакие иные аргументы, резюмировал специалист.