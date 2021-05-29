Ближайшими оппонентами Владимира Зеленского сегодня являются Юрий Бойко и Петр Порошенко. Но если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, он бы однозначно сумел сохранить свой пост. Об этом рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский, он набрал 73,22% голосов избирателей.

Зеленский укрепляет свои позиции внутри страны, это происходит с февраля по настоящее время, при этом охота на ведьм не прекращается на Украине с 2014 года, констатировал эксперт.

«Усиление кризиса в Донбассе усиливает его позиции при всех сложностях. Зеленскому удалось обострение в Донбассе обратить в свою пользу. Этот ситуационный успех в Донбассе укрепил позиции действующего президента, рейтинг Зеленского несколько улучшился», — указал Копатько.

Что касается Юлии Тимошенко, то у неё сейчас не самая лучшая позиция, но её политическая сила имеет серьёзный уровень поддержки по нынешним временам, заключил собеседник издания.

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