В мае социологическое исследование группы «Рейтинг» показало, что если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства отдали бы свой голос 30,2% опрошенных. В 2019 году во втором туре президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22% голосов избирателей.
Зеленский укрепляет свои позиции внутри страны, это происходит с февраля по настоящее время, при этом охота на ведьм не прекращается на Украине с 2014 года, констатировал эксперт.
«Усиление кризиса в Донбассе усиливает его позиции при всех сложностях. Зеленскому удалось обострение в Донбассе обратить в свою пользу. Этот ситуационный успех в Донбассе укрепил позиции действующего президента, рейтинг Зеленского несколько улучшился», — указал Копатько.
Что касается Юлии Тимошенко, то у неё сейчас не самая лучшая позиция, но её политическая сила имеет серьёзный уровень поддержки по нынешним временам, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.