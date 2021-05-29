России в вопросе Украины необходимо поставить условие США о том, что должна быть прекращена насильственная дерусификация. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.

Что касается предстоящей встречи России и США на уровне глав государств, то вопрос Украины будет обсуждаться в том смысле, что Байден потребует от Путина гарантий, что не будет военного вторжения в Украину, Путин скажет, что военного вторжения не будет, если не будет военной операции в Донбассе, а Байден пообещает, что военной операции не будет, полагает эксперт.

«К сожалению, я считаю, что нынешняя российская позиция недостаточна. Необходимо поставить условие о том, что должна быть прекращена насильственная дерусификация. Более того, она должна быть повернута вспять, и законы о запрете русского языка должны быть отменены. Но я не уверен, что это прозвучит», — констатировал Марков.

Политолог считает, что у России есть инструменты воздействия кроме военной составляющей, но пока они не задействуются, поэтому Москве необходимо проявить политическую волю.

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